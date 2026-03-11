Мицкоски: Со претставниците на маркетите заклучивме дека треба да има фер цени на производите, не и ново зголемување

Со претставниците на маркетите заеднички заклучивме дека треба да има фер цени на производите и оти не треба да има ново зголемување, информираше премиерот Христијан Мицкоски по средбата што се одржа попладнево во Владата.

Преку објава на социјалните мрежи, премиерот нагласува дека нема да дозволат отстапувања и профитерство.

Имав средба со големите маркети. Активно ја следиме состојбата и нема да дозволиме отстапувања и профитерство. Државата нема да интервенира во пазарот без причина. Но државата нема ни да стои на страна ако се создава реален притисок врз граѓаните без објективна основа, напиша Мицкоски.

Продолжуваме, порачува премиерот, да ја следиме состојбата и да интервенираме доколку има потреба за тоа. – Најважен е интересот на граѓаните, напиша Мицкоски.

Тој пред средбата изјави дека има јасни пораки и аргументи кои ќе ги изнесе на состанокот и оти очекува во актуелната состојба на предизвици, сите да се однесуваат во рамки на она што значи заштита на стандардот на граѓаните, зашто со тоа, потенцира, се штити и бизнисот.