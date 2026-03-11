ИАЕ: 32 држави ќе ослободат 400 милиони барели нафта од резервите, најмногу во историјата

Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) објави ослободување на 400 милиони барели нафта од своите резерви, што е најголемо во историјата на организацијата.

Ова го објави шефот на ИЕА, Фатих Бирол, во изјава емитувана онлајн на веб-страницата на организацијата.

Конфликтот на Блискиот Исток има силно влијание врз глобалните енергетски пазари, а Азија е најтешко погодена, рече Бирол.

Одлуката за ослободување на количини од стратешките резерви беше донесена едногласно од 32-те членки на ИЕА, нагласи тој.

Ослободувањето ќе се случи во временска рамка што е најсоодветна за условите во кои се наоѓа секоја земја, а повеќе детали ќе бидат објавени подоцна, истакна Бирол.

Конфликтот на Блискиот Исток ефикасно го запре превозот низ Ормускиот Теснец – клучен морски пат низ кој минува околу 20 проценти од светската нафта, а цените на глобалните енергетски пазари нагло пораснаа, пренесува БТА.