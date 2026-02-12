 Skip to main content
12.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 февруари 2026
Неделник

Марко Бислимоски поднесе оставка од Регулаторна

Економија

12.02.2026

Марко Бислимоски поднесе оставка од функцијата претседател на Регулаторна комисија за енергетика. Во писменото известување упатено до Собрание на Република Македонија, тој наведува дека се повлекува од функцијата на која бил именуван, односно реизбран, на 26 јули 2023 година, и бара согласно Законот за енергетика да се утврди престанокот на мандатот.

Оставката доаѓа по кривична пријава поднесена до Основното јавно обвинителство Скопје, во која се наведува дека Бислимоски, иако бил законски обврзан, не покренал постапка за навремено одземање на лиценцата на компанијата Тритерол Петрол ДООЕЛ Скопје, која, според наводите, не ги исполнувала условите за вршење енергетска дејност.

Според пријавата, наместо лиценцата да биде одземена во јануари 2024 година, согласно законските рокови, претседателот на РКЕ донел решение со кое постапката била прекината. Лиценцата официјално била одземена дури во април 2025 година, односно со задоцнување од околу 15 месеци.

Бислимоски ги отфрли обвинувањата и изјави дека не чувствува вина во врска со постапувањето. Надлежните институции треба да утврдат дали има основ за кривична одговорност и дали во случајот биле прекршени законските обврски.

