09.04.2026
„Фич“ го задржа кредитниот рејтинг „BB+“ со стабилен изглед: Потврда за одржлива економска стабилност и доверба во економските политики

Агенцијата за кредитен рејтинг „Фич“ го потврди кредитниот рејтинг на РС Македонија „BB+“ со стабилен изглед, испраќајќи јасен сигнал за доверба во економските политики на земјата, информираат од Министерството за финансии (МФ).

-Во последниот извештај, „Фич“ истакнува дека кредибилните и конзистентни макроекономски политики, долгогодишната политика на фиксен девизен курс и поволните показатели за управување во однос на земјите со сличен рејтинг остануваат клучни фактори што ја поддржуваат стабилноста. Дополнително, посветеноста кон процесот на пристапување во ЕУ се оценува како значајно реформско сидро на среден рок, велат од МФ.

Нагласуваат дека реалниот економски раст забрза на 3,5 проценти во 2025 година, поттикнат од домашната побарувачка и инвестициите, кои остварија раст од 8 проценти.

-И покрај предизвиците од надворешното окружување, очекувањата на „Фич“ се дека економијата ќе продолжи со стабилен раст од 3 проценти во 2026 година и дополнително да забрза на 3,4 проценти во 2027 година, што ја позиционира земјата на патека на одржлив раст, посочуваат од МФ.

Додаваат дека фискалната политика останува внимателно поставена и одговорна.

Буџетскиот дефицит е задржан на планираното ниво од 4 проценти од БДП во 2025 година, со јасна траекторија на негово постепено намалување на 3,4 проценти до 2027 година. Истовремено, јавниот долг се одржува на умерено и контролирано ниво, значително под европските критериуми, што дополнително ја потврдува фискалната стабилност. Извештајот нотира и изложеност на надворешни ризици, особено во делот на енергетските пазари, но оценува дека ваквите шокови нема да имаат долгорочни нарушувања врз економијата. Инфлацијата покажува тренд на стабилизирање, со очекувања за умерено ниво во наредниот период и дополнително стабилизирање во 2027 година, прецизираат од МФ.

Потврдата на кредитниот рејтинг „BB+“ со стабилен изглед претставува важен сигнал за меѓународните финансиски пазари и инвеститорите дека Македонија ја задржува макроекономската стабилност и води предвидлива економска политика и во услови на глобална неизвесност.

