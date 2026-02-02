„Е-фактура“ е проект што ќе донесе дигитализација, намалување на трошоците и повисока даночна усогласеност

Проектот за е-фактура претставува долгорочна инвестиција, која ќе донесе значајни придобивки и за компаниите и за државата“, истакна директорката на Управата за јавни приходи, Елена Петрова, на настан организиран од Сојузот на стопанските комори на Македонија, каде што деловната заедница се запозна со процесот на воведувањето е-фактура.

Таа пред бизнис-секторот потсети дека пилот-фазата на имплементација почна на 1 јануари оваа година и дека во тек е периодот на подготовка, во кој, како што нагласи, активно се вклучени и софтверските компании што развиваат фактурирачки решенија, како и економските оператори со сопствени ЕРП-системи.

Според директорката, техничката документација за пристап до системот е објавена и јавно достапна, со цел навремено приспособување и развој на АПИ-канали за комуникација со платформата „Е-фактура“.

Таа најави дека клиентската и веб-апликацијата ќе бидат објавени во вториот квартал годинава по што ќе почне тестирањето со малите и средните компании, кои немаат сопствени системи и ќе ги користат бесплатните решенија што ги обезбедува УЈП.

Пред бизнис-заедницата директорката потенцира дека развојот на „Е-фактура“ се одвива во партнерство со стопанството бидејќи проектот ќе влијае врз секојдневното работење на компаниите. Таа посочи дека дигитализацијата ќе доведе до значително намалување на административниот товар, автоматизација на процесите, укинување на рачните активности и побрзо архивирање и следење на фактурите.

Системот ќе отвори можности за дополнителна дигитализација, како автоматско книжење, подготовка на налози за плаќање и користење на податоците за аналитички и деловни цели.

Од аспект на УЈП, проектот значи добивање структуирани податоци во реално време и подобрена даночна усогласеност. Податоците ќе се вкрстуваат со постојните бази – даночни пријави, финансиски биланси, банкарски и царински податоци, што, како што беше истакнато, ќе овозможи побрзо откривање и корекција на евентуални отстапувања.

Петрова појасни дека наместо контроли по неколку години, системот ќе обезбеди навремени и автоматизирани реакции, што, според неа, е во интерес и на компаниите бидејќи ќе овозможи побрзо и полесно коригирање грешки.

Директорката на УЈП порача дека платформата „Е-фактура“ ќе придонесе за сузбивање на сивата економија и нелојалната конкуренција преку обезбедување дигитална трага за сите деловни трансакции во земјата.