Ана Митреска и Игор Величковски избрани за вицегувернери на Народната банка

Собранието, денеска, на предлог на гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, ги избра Ана Митреска и Игор Величковски за вицегувернери на Народната банка, со мандат од седум години.

Ана Митреска е реизбрана за втор мандат на функцијата вицегувернер, откако првпат беше именувана во октомври 2018 година. Таа е магистер по монетарна економија и има повеќе од 25 години работно искуство во Народната банка. Во досегашната кариера дала значаен придонес во областа на макроекономските анализи, среднорочните проекции и истражувачката дејност, а активно учествувала и во комуникацијата со меѓународните финансиски институции и агенциите за кредитен рејтинг. Митреска е авторка на повеќе научни и стручни трудови од областа на монетарната и фискалната политика.

За вицегувернер е избран и Игор Величковски, долгогодишен истакнат професионалец во областа на платните системи и финансиските пазари. Тој е доктор по монетарна економија на Универзитетот во Стафордшир, Велика Британија, и повеќе од 30 години е дел од Народната банка. До изборот на функцијата вицегувернер, Величковски беше директор на Секторот за операции на финансиските пазари и платни системи, при што беше вклучен во клучни реформи на платната инфраструктура и процесите на нејзина модернизација, како и во приклучувањето на земјата кон Единствената европска област за плаќања – СЕПА во 2025 година.

Во текот на собраниската расправа, пратеничката Сања Лукаревска од СДСМ изрази критики во однос на постапката и роковите за избор на вицегувернерите. Таа нагласи дека не го оспорува професионалниот кредибилитет и биографиите на кандидатите, оценувајќи ги како „импозантни“, но посочи дека постапката за нивно предлагање и избор не била спроведена во согласност со законските рокови.

Лукаревска потсети дека мандатот на двајца вицегувернери истекол на 18 октомври 2025 година, додека изборот се реализира дури на 8 април 2026 година, и оцени дека со тоа е прекршен Законот за Народната банка. Според неа, ваквото доцнење го загрозува легалното функционирање, легитимитетот и кредибилитетот на Народната банка, особено во услови на економска и финансиска чувствителност. Најави дека пратеничката група на СДСМ ќе гласа против изборот, не поради кандидатите, туку, како што рече, „како аларм за непочитување на законите и роковите“.(МИА)