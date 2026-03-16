АЕК предлага побрз широкопојасен интернет да е дел од универзалната услуга

tham-yuan-yuan-from-pixabay

Брзината за широкопојасен интернет за секој краен корисник, кој е дел од универзалната услуга, да се зголеми од сегашните минимални 12 Мбпс на 30 Mбпс предлага Агенцијата за електронски комуникации (АЕК), која отвори јавна расправа во пресрет на плановите за објава на тендер за избор на нови даватели на универзалната услуга.

Предмет на јавната расправа се нацрт-документите: „Анализа на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап на интернет како дел од услугите опфатени со универзална услуга“ и „Правилник за измена и дополнување на правилникот за обезбедување услуги опфатени со универзална услуга“. За овие нацрт-документи сите заинтересирани субјекти може да достават мислења и забелешки најдоцна до 13 април.

Според АЕК, ваквиот начин за дефинирање на услугата пристап до интернет и обезбедување на услугата широкопојасен интернет во рамките на универзалната услуга ќе доведе до намалување т.н. дигитален јаз помеѓу определени урбани и рурални подрачја во државата.

Агенцијата смета дека предложената брзина би помогнала во процесот на обезбедување овој вид услуга од страна на операторот или операторите што ќе бидат избрани за даватели на универзалната услуга, со што директно ќе се помогне процесот на квалитетно обезбедување на онлајн-сервисите во руралните средини и во оние средини во кои има послаба интернет-врска.

Во согласност со член 93 од Законот за електронските комуникации, давателот на универзална услуга на поврзаниот корисник на јавна комуникациска мрежа на фиксна локација треба да му обезбеди услуги за говор, факсимил и пренос на податоци со брзина доволна да се обезбеди ефикасен пристап на интернет.

Зголемувањето на пристапната брзина до интернет-услугите обезбедени преку широкопојасен пристап на интернет е во главните таргет-цели дефинирани во Националниот оперативен бродбенд-план. Со нив се предвидува до крајот на 2027 година сите градови во државата да бидат покриени со непрекинат 5Г-сигнал, а до крајот на 2029 година секој да има можност за пристап до интернет преку 5Г со минимална брзина на пристап до интернет од најмалку 100 Mбпс.

Исто така, до крајот на 2029 година најмалку 50 проценти од вкупниот број претплатнички договори на домаќинствата во целата држава да бидат за пристап до интернет од најмалку 100 Mбпс, а сите домаќинства по прифатлива цена да имаат можност за пристап до мрежа што овозможува брзина за преземање (download) од најмалку 100 Mбпс со можност за надградба на гигабитна брзина. Поставена е цел и сите јавни институции (училишта, универзитети, истражувачки центри и други образовни и здравствени установи, министерства, судови, локални самоуправи и други државни органи и тела) да имаат симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1 Гбпс.

Договорите со сегашните оператори за обезбедување на универзалната услуга истекуваат на почетокот на следната година, а се склучуваат во времетраење од пет години.