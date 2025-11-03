Во Атина уапсен криумчар на мигранти баран со европска потерница

Фото: Венгу ФБ

Сириски државјани со шведски пасош, кој се барал со европска потерница, бил уапсен во Атина за нелегално пренесување мигранти од турското крајбрежје до острови во источниот дел на Егејското море, а според весникот „Катимерини“, уапсениот користел луксузни јахти и наплаќал од осум до десет илјади евра по лице, јави дописничката на МИА од Атина.

Од крајбрежната служба на Грција соопштија дека освен што организирал нелегален транспорт на мигранти до Грција, уапсениот го организирал и нивниот транспорт до земјите од Европската Унија, а имал водечка улога во мрежата за криумчарење.

Откако бил изведен пред јавен обвинител му била одредена мерка притвор.

Случајот бил расчистен по заедничка истрага на крајбрежната служба и Националната разузнавачка служба на Грција (ЕИП).

„Катимерини“ пишува дека уапсениот бил следен од ЕИП уште од 2020 година, а мрежата работела со луксузни јахти за пренесување на мигрантите од Турција кон островите Миконос и Санторини за да не предизвика сомнежи.

Од истите причини, мигрантите биле криени во кабините, а на палубата на јахтите имало жени од земјите од поранешниот источен блок за да изгледа дека на јахтите се одржувале забави.