11.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 11 февруари 2026
Неделник

Тензично во Тирана: Жестоки судири меѓу демонстрантите и полицијата

Балкан

11.02.2026

Антивладиниот протест во Тирана синоќа премина во жесток судир на демонстрантите со полицијата, по што има повредени и приведени, пренесуваат албанските медиуми. Според информациите, приведени се 21 лице, меѓу кои и четворица тинејџери.

Противниците на владините политики ја гаѓаа зградата во која се наоѓа канцеларијата на премиерот Еди Рама со огномет и молотови коктели, на што полицијата одговори со водни топови и солзавец. Во судирите повредени се 16 полицајци.

Демонстрантите бараа оставка од Рама поради корупциски скандали и правосудни чекори против вицепремиерот за енергетика и инфраструктура, Белинда Балуку.

Има различни информации за тоа дали повредените се демонстранти, полицајци или од двете страни.

Судирите се дел од континуираните антивладини демонстрации во Албанија во последните месеци. Опозицијата, предводена од Демократската партија, ја обвинува владата за корупција и злоупотреба на јавни набавки, што предизвика серија протести.

Повеќе протести најавени од опозицијата може да продолжат во следните денови, како дел од политичките притисоци врз владата, додека властите ја истражуваат ситуацијата и ја контролираат јавната безбедност.

Полицијата соопшти дека запленила 22 неексплодирани молотови коктели и шишиња со сомнително гориво како материјален доказ.

