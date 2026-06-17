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Среда, 17 јуни 2026
Неделник

Србин преживеал пекол на автопат во Грција: Ако го видите овој човек како ви мавта во лентата за запирање, веднаш притиснете на гас

Балкан

17.06.2026

Еден корисник на Reddit сподели необично искуство што го имал на автопатот во Грција откако го преминал граничниот премин Евзони, објавија српските медиуми.

Како што тврди, непознат маж му дал знак да застане, а откако тој одбил, автомобил со двајца патници наводно го следел и возел агресивно зад него неколку километри.

„Не можам да смислам друг мотив освен криминална намера“
Возачот изјавил дека инцидентот се случил на делот од автопатот кон Солун, каде што локалните патишта се спојуваат со автопатот. Според него, забележал автомобил паркиран во лентата за запирање од кој маж му мавнал да застане. Откако решил да продолжи да вози, друг автомобил, како што тврди, го следел десет километри со трепкачки светла и возел на кратко растојание.

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