Не постои можност за суспендирање на ЕЕС системот за српски или македонски туристи: Грчките власти ги креваат рампите според моменталните гужви

Најавата дека во текот на летната сезона од 1 јуни до 30 август, примената на EES системот ќе биде олеснета во пракса за граѓаните на Србија на граничните премини со Грција предизвика голем интерес и во Македонија.

Како сè ќе функционира на терен

. Една клучна работа треба веднаш да се разјасни – не постои и не може да има официјален документ со кој EES системот се „укинува“ за граѓаните на Србија или за било која друга земја.

Причината е едноставна-тоа е единствено правило на Европската Унија што важи за сите земји од Шенген зоната. Ниту една поединечна држава не може да направи исклучок само за една нација без да ги прекрши тие правила. Слична ситуација важи и за други земји надвор од ЕУ, како што е Велика Британија, каде што ваквите одлуки исто така не се формализирани на ниво на целата Унија.

Како изгледа на самите граници

Важно е да се разбере, сепак, дека ова не значи дека ќе има привилегиран премин или ќе ги прескокне редовите. Редоследот на чекање останува ист за сите. Разликата е во брзината на обработка на самиот премин – кога нема дополнителни процедури, задржувањето трае многу пократко, што го забрзува протокот на целата колона. А ноќните часови не гарантираат автоматска примена или суспензија на системот. Клучниот фактор е исклучиво состојбата на границата – ако има гужви, системот за електронска и електронска заштита нема да се применува, без оглед на времето од денот.