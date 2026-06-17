Во единственото средно училиште до Дебар се запишале 32 ученика, 7 за настава на македонски и 25 за албански јазик

Во единственото средно училиште во Дебар, гимназијата „28 Ноември“ во првото пријавување, од првиот уписен рок, во прва година, за учебната 2026/2027 година, пополнети се само 32 од предвидените 238 ученички места.

Во нашата образовна институција за упис беа пријавени 44 завршени основци, од нив 12 на македонски и 32 за настава на албански наставен јазик. Од нив запишани се 32 ученика, или гледано одделно 7 за настава на македонски и 25 на албански наставен јазик. Поголем одѕив очекуваме во второто пријавување, кое ќе биде на 23. овој месец, изјави за МИА, Бора Коруми, професорка и одговорна за упис во гимназијата.

Според Конкурс на МОН, за упис на ученици во јавните средни училишта, во гимназијата може да се запишат 238 завршени основци на двата наставни јазика. Од нив 102 ученика во 3 паралелки за настава на македонски, од кои 34 за подрачната паралелка во село Могорче, додека 136 ученици, во 4 паралелки со настава на албански наставен јазик.

За упис учениците требаше да имаат минимум 60 поени. За второто пријавување и за августовскиот уписен рок кој е на 20 август, како и во изминатите години, се очекува намалување на потребниот минимум поени.

Споредено со бројот на запишани ученици во првото пријавување од првиот уписен рок за учебната 2025/2026 година бројот на запишаните овој пат е многу помал. Тогаш беа запишани 95 ученици, од кои 25 на македонски и 70 на албански наставен јазик.

Намалениот број ученици, појава присутна со години наназад, е последица на се помалиот број на ученици во основните училишта, поради масовната миграција на населението, но и определбата на дел од нив да го продолжат школувањето во некое средно стручно училиште, пред се во Струга, Охрид, Тетово и Скопје.

МИА