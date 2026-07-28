Скандал во Албанија: Пратеник украл воен договор со САД

Во албанскиот парламент се случил сериозен инцидент откако пратеник наводно одзел документ поврзан со договор за воена соработка меѓу Албанија и Соединетите Американски Држави.

Пратеникот го зел документот и се обидел да ја напушти зградата, по што парламентарна службеничка тргнала по него со намера да го запре.

Во текот на обидот да го стигне, службеничката паднала по скалите и се здобила со повреди, поради што била пренесена на лекарски преглед.

Инцидентот предизвика бурни реакции во јавноста и меѓу политичките партии, а надлежните институции започнаа постапка за утврдување на сите околности околу случајот.

Засега не е соопштено дали документот е вратен, ниту дали против пратеникот ќе бидат преземени законски мерки.