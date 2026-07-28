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Експлозија во фабрика за оцет во Грција, загина работник

Балкан

28.07.2026

Грчката полиција уапси тројца осомничени откако работник вчера загина во силна експлозија која одекна во фабрика за оцет во близина на грчкиот град Коринт, објави „Иефимеридa“.

Властите ги уапсиле 47-годишниот сопственик на компанијата, 46-годишниот одговорен за безбедност и 46-годишниот раководител на производството.

Според првичните информации, експлозијата се случила додека 67-годишен работник вршел заварување во близина на инсталација за снабдување со течен нафтен гас.

Работникот загинал во несреќата.

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