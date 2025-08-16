 Skip to main content
16.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 16 август 2025
Неделник

Протести во Србија, демолиран штаб на СНС

Балкан

16.08.2025

Студентите во блокада во Србија за вечерва најавија нови протести под мотото „Србија не може да се смири“. Според организаторите, собирите ќе се одржат на повеќе локации во Белград, како и во уште девет градови низ земјата.

На социјалните мрежи веќе се појавија снимки од протестите во Ваљево каде што може да се види дека избил пожар во штаб на владејачката Српска напредна партија (СНС).

Како причина тие ги наведуваат прекумерната употреба на сила од страна на полицијата, како и нападите врз демонстрантите извршени од маскирани лица и приврзаници на Српската напредна партија.

