Протести во Србија, демолиран штаб на СНС

Студентите во блокада во Србија за вечерва најавија нови протести под мотото „Србија не може да се смири“. Според организаторите, собирите ќе се одржат на повеќе локации во Белград, како и во уште девет градови низ земјата.
На социјалните мрежи веќе се појавија снимки од протестите во Ваљево каде што може да се види дека избил пожар во штаб на владејачката Српска напредна партија (СНС).
Како причина тие ги наведуваат прекумерната употреба на сила од страна на полицијата, како и нападите врз демонстрантите извршени од маскирани лица и приврзаници на Српската напредна партија.
U Valjevu su mladi sa prikrivenim identitetom bacali pirotehnička sredstva ka prostorijama SNS, a izbio je i požar.— TV N1 Beograd (@n1srbija) August 16, 2025
Sve o velikim protestima u Valjevu, Kniću, ali i širom Srbije čitajte u našem blogu 👉 https://t.co/JWD8hpspDv pic.twitter.com/EWve32oxhd