Пробиен безбедносниот систем на БКТ, најголемата банка во Албанија, испразнети картичките на голем број клиенти

Фото: „Капитали“

Голем број клиенти на Национална трговска Банка (БКТ) во Албанија, најголема во земјата, се соочија со непријатно изненадување, бидејќи нивните картички беа мистериозно испразнети.

„Идентификувани се голем број случаи каде што се покажа дека картичките биле користени во различни земји. Во еден случај, се покажа дека граѓанска картичка била користена во Бугарија за купување во износ од илјадници евра. Во друг случај, парите биле украдени во Италија и така натаму, објави весникот „Капитали“.

По оваа информација, „Капитали“ официјално контактирал со БКТ за да дознае што се случило.

„Банката призна дека картичките биле клонирани од банкомат во Тирана, каде што сторителите на кражбата инсталирале камера. БКТ вели дека овој феномен траел само еден час, а потоа безбедносниот пропуст бил откриен од страна на нејзините вработени, па според банката, бројот на картички што биле клонирани е мал. Во меѓувреме, БКТ најавува и дека граѓаните кои биле жртви на кражбата ќе бидат целосно обесштетени, објави весникот „Капитали“.

Се наведува дека „Капитал не беше во можност независно да го потврди обемот на овој феномен, но фактот дека беше во можност да идентификува неколку случаи за кратко време, укажува дека феноменот може да биде поголем отколку што самата банка признава“.