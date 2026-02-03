Поранешната косовска претседателка негира каква било поврзаност со досието на Епштајн

Facebook / Atifete Jahjaga

Поранешната претседателка на Косово, Атифете Јахјага, категорично ги отфрли извештаите што го поврзуваат нејзиното име со досието на американскиот бизнисмен и сексуален престапник Џефри Епштајн, оценувајќи ги како целосно неосновани и невистинити.

Во соопштение објавено на Фејсбук, Јахјага нагласи дека за време на нејзиниот мандат како претседателка на Косово, никогаш немала никакво познанство, средба или каков било контакт со Епштајн.

Според неа, секое тврдење за лична или институционална поврзаност е неточно и не се базира на никакви факти.

Споменувањето на моето име во медиумите во врска со неодамна објавените документи се однесува исклучиво на електронската кореспонденција на трети страни, што не претставува ниту докажува никаква средба, познанство или лична врска со мене. Моето име не е споменато никаде во никаков вид објавен документ“, напиша Јахјага.

Таа додаде дека во посочениот е-мејл се споменува претседателот на Косово, но без да прецизира за кој претседател станува збор, додека нема барање за средба во нејзино име или во име на кој било претставник на претседателството.

Секое различно известување е инсинуација и измама на јавноста“, наведе Јахјага, додавајќи дека тоа лесно може да се види од самите објавени документи.

Таа побара ова појаснување да биде објавено во медиумите што го споменаа нејзиното име, нагласувајќи дека никогаш не го познавала, не се сретнала, ниту барала средба со лицето споменато во досието на која било од функциите што ги извршувала досега.

Двајца поранешни претседатели на Косово, Атифете Јахјага и Беџет Пацоли, се споменуваат и во документите што неодамна ги објави Министерството за правда на САД за Епштајн, но двајцата негираа дека знаат или се сретнале со Епштајн.