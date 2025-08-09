 Skip to main content
09.08.2025
Сабота, 9 август 2025
Полицијата во Тирана ја опколи зградата на ЊУЗ 24 и го исклучи сигналот, Здружението на новинари се крена на нозе

Балкан

09.08.2025

Здружението на новинари на Албанија (AGSH) остро реагираше откако полицијата ги опколи канцелариите на телевизијата News24, исклучувајќи го нејзиниот сигнал, како и весниците „Панорама” и „Газета шчиптаре” оценувајќи го настанот како неприфатлив чин и директна закана за слободата на печатот.

Според здружението, блокадата на работните простории на новинарите претставува флагрантно кршење на основните принципи на демократијата и слободата на изразување, загарантирани со Уставот и меѓународните акти за човекови права.

„Полициската интервенција, која ја попречува работата на новинарите, е отворен притисок врз слободните медиуми“, се вели во реакцијата на здружението, при тоа повикувајќи ги државните институции веднаш да ја запрат оваа акција и да им го гарантираат пристапот на новинарите до нивното работно место.

Исто така, апелира до локалните и меѓународните организации за слобода на изразување внимателно да ја следат ситуацијата и јавно да реагираат.

„Секој конфликт со приватните телевизии треба да се решава преку разбирање, а не со сила“, се заклучува во реакцијата.

а овој, како што го нарекуваат „чин без преседан против слободата на медиумите” реагираа и БИРН, познати аналитичари и партиите од опозицијата.

Полицијата ја опколи зградата на „Њуз24“, насилно и без предупредување прекинувајќи го сигналот за емитување, а пристап им забранила на новинарите на редакциите на споменатите медиуми.

„Итно ги повикуваме политичките партии, граѓанското општество, медиумските организации и странските амбасади во Тирана веднаш да реагираат и да го спречат овој насилен чин, гарантирајќи итно враќање на радиодифузијата и целосно почитување на слободата на говорот“, стои во реакцијата на телевизијата.

Полицијата ја опколила зградата на „Њуз24“, каде се редакциите и на весниците, без предупредување прекинувајќи го сигналот за емитување, забранувајќи им пристап на новинарите на споменатите медиуми.

Засега нема објаснување за причините за овој настан.

