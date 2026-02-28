Неџати е најпознатиот албански криминалец

Неџати Арабачи важи за најмоќниот човек во Албанија“ и мистериозен „Волк“ што наводно стои зад големи криминални структури.

Кој е Неџати Арабачи?



Неџати Арабачи е турски државјанин кој стана познат во Германија во раните 2000-ти како дел од криминалното подземје во Келн.

Германските власти го поврзуваа со рекет, проституција и насилни дела, по што беше осуден и затворен. Подоцна беше депортиран во Турција, каде исто така имаше судски процеси.

Во последните години, тој стана често споменувана фигура во медиумите и на социјалните мрежи, особено поради неговиот луксузен стил на живот во места како Монако, претворајќи се во контрадикторен лик меѓу славата и обвиненијата за тешки кривични дела.