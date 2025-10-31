 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник

Минималната плата во Косово ќе достигне 500 евра во 2026 година

Балкан

31.10.2025

Привремената влада на Косово го усвои предлогот на Министерството за финансии за зголемување на минималната месечна плата на 500 евра, објави весникот „Газета Експрес“.

Според донесеното решение, сегашната минимална плата од 350 евра ќе се зголемува во две фази – од 1 јануари 2026 година ќе изнесува 425 евра, а од 1 јули истата година ќе достигне 500 евра месечно.

По анализите што ги спроведовме за влијанието на оваа мерка врз приватниот сектор, врз претпријатијата и врз работниците, имајќи предвид дека околу 150.000 вработени се засегнати од оваа промена, и по консултациите со синдикатите и стопанските здруженија, предлагаме минималната плата да изнесува 500 евра, односно околу 3 евра по работен час, изјави вршителот на должност министер за финансии, Хекуран Мурати.

﻿