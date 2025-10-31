 Skip to main content
31.10.2025
Република Најнови вести
Петок, 31 октомври 2025
Неделник

„Тумбао салса бенд“ вечерва со голем концерт во Националната опера и балет одбележа 20 години постоење

Сцена

31.10.2025

Групата „Тумбао салса бенд“вечерва со голем концерт во Националната опера и балет во Скопје одбележа 20 години постоење на бендот, кој со иновативниот музички пристап ја проширува и надополнува нашата традиционална македонска народна музика со примеси на ритмиката на карибската салса како и хармонски решенија на џезот.

Во 2010 година „Тумбао салса бенд“ имаше своја емисија на Алфа ТВ посветена на џез музиката која се викаше „Котон клуб“, а водител беше токму Петар. Од неодамна главна вокалиска на бендот е Кубанката Јасмин Лопез која внесе нова свежина и оргиналност во авторството, особено со изведбата на македонските традиционални песни.

