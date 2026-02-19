Македонија има способна влада со реални и мерливи резултати-жестока дебата во парламентот во Подгорица

FB/ Nikola Zirojevic

На вчерашната расправа во Црногорското собрание, пратеникот Никола Зиројевиќ од Социјалдемократи на Црна Гора, со пофални зборови ја посочи нашата држава како позитивен пример во регионот.

Тој ја пофали работата на Владата и на премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи го фактот дека Македонија иако користи сопствена валута, ја одржува инфлацијата под 3%.

Во говорот се додава и тоа што 93% од граѓаните на Македонија не работат во недела.

Република Македонија има способна влада со реални и мерливи резултати, рече Зирејовиќ.