 Skip to main content
19.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 февруари 2026
Неделник

Македонија има способна влада со реални и мерливи резултати-жестока дебата во парламентот во Подгорица

Балкан

19.02.2026

FB/ Nikola Zirojevic

На вчерашната расправа во Црногорското собрание, пратеникот Никола Зиројевиќ од Социјалдемократи на Црна Гора, со пофални зборови ја посочи нашата држава како позитивен пример во регионот.

Тој ја пофали работата на Владата и на премиерот Христијан Мицкоски, потенцирајќи го фактот дека Македонија иако користи сопствена валута, ја одржува инфлацијата под 3%.

Во говорот се додава и тоа што 93% од граѓаните на Македонија не работат во недела.

Република Македонија има способна влада со реални и мерливи резултати, рече Зирејовиќ.

Поврзани вести

Македонија  | 06.02.2026
Се работи на воспоставување авиолинија меѓу Македонија и Црна Гора
Балкан  | 22.01.2026
Милатовиќ: Црна Гора го почитува правото на граѓаните на Гренланд на самоопределување и нивната одлука да бидат дел од Данска
Балкан  | 06.01.2026
Обилни дождови предизвикаа поплави во Црна Гора, најпогодени се Никшиќ и Даниловград
﻿