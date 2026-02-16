 Skip to main content
16.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 16 февруари 2026
Неделник

Македонците масовно се иселуваат од регионот на Голо Брдо во Албанија

Балкан

16.02.2026

 Македонците се иселуваат од село Требиште, Голо Брдо, Албанија. Од 700 сега има само 130 семејства. “Жителите-Македонци,  што сè уште живеат таму велат дека причините за иселувањето се бројни и долготрајни. Меѓу главните проблеми ги наведуваат лошата патна инфраструктура, нестабилното снабдување со електрична енергија, ограничените здравствени услуги, и немањето никакви можности за вработување,  објави весникот “Илинден”.

Згора на тоа, албанската влада донесе одлука во тој регион да се градат мигрантски кампови што предизвика незадоволство меѓу Македонците.

Поврзани вести

Балкан  | 14.02.2026
Половина Албанци не живеат во Албанија
Балкан  | 11.02.2026
Албанија, Косово и Хрватска годинава ќе ја одржат првата трилатерална воена вежба
Свет  | 10.02.2026
Учесниците на протестот на опозицијата во Тирана предизвикаа хаос, повредени полицајци и новинари
﻿