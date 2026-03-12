Косовците планирале атентат врз Гренел!?

Новинарот од Косово, Милаим Зека, тврди дека според прислушуваните телефонски разговори, лица што ги поврзува со премиерот Албин Курти разговарале за можна организација на атентатот врз американскиот дипломат Ричард Гренел, Во видео објавено на социјалната мрежа X Зека предупреди дек во тие разговори биле споменати планови за напад врз Гренел. Според него, прислушуваните разговори укажуваат дека лица разговарале за организирање атентати, иако деталите за автентичноста на снимките или евентуалните истраги не се јавно потврдени.