Хрватска ги врати касарните по пауза од 20 години: Стотици хрватски тинејџери аплицираа за задолжителна воена служба

Стотици хрватски тинејџери аплицираа за задолжителна воена служба, првпат откако земјата ја укина таа обврска во 2008 година.

Обуката ќе се одвива во касарни на три локации низ целата земја, а од регрутите се очекува да се пријават во касарните најблиску до нивните домови, известува Би-Би-Си на српски јазик.

Таму ќе ја добијат опремата и распоредот во студентските домови.

Во следните два месеци, тие ќе мора да поминат низ воена дисциплина.

„Сега тие се отстранети од цивилната средина“, рече Тихомир Кундид, началник на хрватската армија.

Во случај тоа да звучеше прилично брутално, генералот брзо ги увери сите загрижени родители дека со нивните деца ќе се постапува внимателно.

„Ќе ги подготвиме чекор по чекор, за да не доживеат премногу стрес“, додаде тој.

Многу регрути ќе бидат олеснети кога ќе слушнат дека „нема посебни ограничувања“ за мобилните телефони, но тие не можат да се користат за време на обуката.

Околу 800 луѓе се во првата група регрути.

Повеќе од половина од нив не чекаа повици, туку се пријавија како доброволци за служба.

Една од десет од нив е жена, иако воената служба не е задолжителна за нив.

Само 10 лица се пријавиле како приговор на совеста, изјавија хрватски официјални лица.

Наместо тоа, тие ќе поминат четири месеци во цивилна служба и ќе добиваат помалку од половина од 1.100 евра месечен надомест што го добиваат воените регрути.

Генералот Кундид ветува „многу динамична и интересна“ програма за регрути.

Обуката ќе опфати сè, од традиционални до „основни вештини за контрола и заштита на беспилотни летала“ и техники и сајбер војна.

Близината на војната во Украина ја натера Хрватска повторно да воведе задолжителна воена служба.

Само Унгарија ја одделува Хрватска од конфликтот.

„Ситуацијата во Хрватска и нашата околина беше стабилна.

„Во моментов е сосема поинаква“, изјави хрватскиот министер за одбрана Иван Анушиќ за Би-Би-Си.

„Веќе четири години гледаме не само руска агресија во Украина, туку и како сојузниците на Русија низ Европа си ја вршат својата работа“, додаде тој.

Пред парламентарните избори овој месец, најголемата опозициска партија во Словенија инсистира на враќање на задолжителната воена служба.

Во меѓувреме, претседателот на Србија, Александар Вучиќ, објави дека воената служба наскоро ќе биде вратена.

Земјата, исто така, значително ги зголеми купувањата на оружје, предизвикувајќи вознемиреност во Косово и Босна.

Исто така, Србија се спротивстави поради новиот воен сојуз на Хрватска со Косово и Албанија.

„Секој воен развој на Балканот само го прави целиот регион многу помалку безбеден бидејќи сите го толкуваат како насочен против нив“, вели Џејмс Кер-Линдзи, аналитичар специјализиран за Балканот и меѓународните конфликти.

„Проблемот е што Хрватска се вооружува. И секако, кога Хрватска купува оружје, Србија го разгледува тоа и мисли дека треба да го стори истото“, додава тој.

Но, кампањата за регрутирање во Хрватска е веќе во тек.

Треба да има уште три приеми пред крајот на оваа година, а целта е од сега па натаму да се обучуваат 4.000 регрути секоја година.

Хрватска е една од 10-те земји-членки на НАТО кои ја вратија задолжителната воена служба, придружувајќи им се на Грција, Турција, скандинавските и балтичките земји.