24.03.2026
Вторник, 24 март 2026
Драстично поскапување на горивата во Словенија

Од полноќ цените на горивата значително се зголемија на бензинските пумпи надвор од автопатите и експресните патишта во Словенија, и покрај владините мерки за ублажување на зголемувањето на цената.

Литар бензин од 95 октани поскапе за 11,5 центи и сега чини 1,581 евра, додека цената на дизелот се зголеми за дури 16,8 центи на 1,696 евра за литар. Цената на екстра лесно масло за домаќинство е исто така повисока, за околу 18 центи.

Владините мерки не го запреа растот

Во понеделник, словенечката влада ги намали акцизите за дизелот и маслото за греење, а минатата недела привремено го укина еколошкиот данок на горивата. Според проценките на Министерството за животна средина, клима и енергетика, цените би биле значително повисоки без овие мерки. Според нив, литар бензин би чинел околу 1,748 евра, дизелот 1,919 евра, а маслото за греење 1,588 евра.

Цени како за време на енергетската криза

Новата цена на бензинот, како што објави РТВ Словенија, е највисока од крајот на септември 2023 година. Цените на дизелот и маслото за греење достигнаа нивоа забележани за време на енергетската криза во 2022 година, која следеше по почетокот на војната во Украина.

Цените на горивата надвор од автопатите и експресните патишта во иднина ќе се пресметуваат еднаш неделно, според методологија што ги зема предвид движењата на цените на светскиот пазар и односот долар-евро.

Горивото на бензински пумпи во Хрватска исто така поскапе од полноќ, додека некои се соочуваат со недостиг на нафтени деривати.

﻿