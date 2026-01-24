Детали за отворањето на брзата железничка линија Белград – Будимпешта

Според унгарскиот министер за градежништво и транспорт Јанош Лазар, се очекува редовниот товарен железнички сообраќај меѓу Белград и Будимпешта да почне најрано на 27 февруари, а патничкиот кон средината на март, под услов да се добијат конечни технички и безбедносни дозволи.

Тој објасни дека се очекува железницата да биде отворена за патнички сообраќај помеѓу 27 февруари и 15 март, што дополнително ќе ги подобри врските меѓу граѓаните на Србија и Унгарија и ќе ја зголеми туристичката и деловната активност меѓу двете земји.

Лазар истакна дека унгарската страна ќе се стреми да обезбеди времето на гранична и пасошка контрола да не надминува 30 минути, што значително ќе го намали вкупното време на патување и ќе го направи железничкиот транспорт поконкурентен во споредба со патниот или воздушниот транспорт.