„Данас“: Српското МВР со предупредување до жандармеријата да не стапуваат во контакт со студентки во блокада

Сите четири одреди на српската жандармерија добиле порака од врвот на МВР на Србија, во која се наведува дека студентите во блокадата наводно имаат план да стапат во приватни контакти со жандармеријата, со цел подоцна да го искористат за компромитирање на членовите на оваа единица, објави весникот „Данас“ кои имале увид во пораката.

Содржината на таа порака ја испратиле раководителите на организациските единици на жандармеријата преку Вибер до сите жандарми.

Пораката, во која „Данас“ имале увид, а која до весникот ја препратиле неколку жандарми од сите четири одреди – Белград, Ниш, Нови Сад и Краљево – започнува со кратенка СПЖ, што значи „до сите припадници на жандармеријата“, и во која се наведува дека оперативната работа на терен довела до информации поврзани со плановите на студентите во блокада.

„Имено, како еден од приоритетите на студентите во блокадата во наредниот период, тие го истакнаа воспоставувањето контакти со полицајците на жандармеријата. Студентки во блокадата имаат план да стапат во контакт со припадници на жандармеријата преку социјалните мрежи, наоѓање приватни телефонски броеви и директен контакт во угостителски објекти, за по контактот да започнат преписка“, пишува во првиот дел од пораката што ја добиле сите припадници на жандармеријата.





Во пораката, меѓу другото, се наведува дека студентки планираат да започнат преписка со жандармите, да ги убедат дека работат многу, дека се платени малку и да ги натераат да зборуваат негативно за државните службеници.

„Не е исклучено горенаведените активности да бидат насочени и кон други организациски единици. Ве молиме да ги информирате сите припадници на жандармеријата да внимаваат при контакт преку социјалните мрежи со непознати лица, непознати телефонски броеви и личен контакт во угостителски објекти…и веднаш да реагираат и да ги известат своите раководители за евентуален таков настан“, пишува тој на крајот од пораката што МВР на Србија ја пренел до жандармеријата.

Еден од изворите од жандармеријата за „Данас“ изјавил дека веќе има таква пракса за испраќање пораки преку групи на Вибер.

„Ова не е прва бизарна порака, тоа е честа појава во МВР, но ова е идиотско и содржината нема никаква врска со вистината. Буквално сите се смеевме кога го добивме ова“, вели извор од жандармеријата за Данас.

„МВР добро знае дека во нашиот приватен живот се дружиме со студенти и граѓани кои ги нарекуваат блокатори. Тие исто така знаат дека протекуваат информации во овие контакти. Со оваа порака, МВР се обидува да постигне ефект на параноја кај жандармеријата, така што тие ќе ги прекинат своите приватни контакти со студентите и граѓаните кои протестираат, со кои се дружеле пред студентските протести, како и да ги прикажат студентите пред своите колеги како наши непријатели. Мислам дека малкумина ја сфатија оваа порака сериозно“, вели изворот на весникот од жандармеријата.

Од медиумот испратиле порака до МВР на Србија дали е вистина дека Министерството издало такво предупредување до припадниците на жандармеријата, засега нема одговор.