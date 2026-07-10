Бугарија има прекумерен долг: ЕУ презема мерки да ги принуди Бугарите да го намалат задолжувањето

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Бугарија се соочува со казнена постапка од ЕУ поради прекумерен нов долг, соопштија властите во Брисел.

Советот на Европската унија – телото што ги претставува владите на земјите-членки на ЕУ – ја следеше препораката на Европската комисија од јуни за започнување на постапката.

Целта на „постапката за прекумерен дефицит“-ЕДП (EDP) е да ги доведе државите кон стабилно фискално управување и да ја заштити стабилноста на еврозоната.

Дефицитот на Бугарија до 2029 година треба да се врати под горната граница на ЕУ од три отсто, со прогноза од 4,1 отсто за актуелната година, се наведува во соопштението.

Денешната одлука на Советот да отвори ЕДП се должи на проектираниот владин дефицит на Бугарија за 2026 година од 4,1 отсто од БДП, за кој се очекува да продолжи да надминува три отсто од БДП во 2027 година“, се наведува во соопштението.

На некои земји во моментов им е дозволено да преземат поголем долг според посебно правило за трошење за одбрана. Меѓутоа, во денешното соопштение се додава дека „користењето на клаузулата за национално бегство од страна на Бугарија за трошење на одбраната… не го објаснува целосно вишокот над прагот од три отсто.“

Бугарскиот премиер, Румен Радев, на почетокот на вчерашниот состанок на владата изјави дека „наследил ограбена државна каса“. На самитот на НАТО, тој им рече на сојузниците дека Бугарија ќе ја поддржи Украина во согласност со сопствените капацитети, но дека во моментов нема такви капацитети.

Поради владината криза во 2025/2026 година, Бугарија сè уште работи според продолжен буџет за минатата година, иако новата влада на левиот центар сега достави нацрт-буџет за 2026 година до парламентот.

Европскиот правилник за буџетски дефицити и јавен долг дозволува ново задолжување не повеќе од три отсто од БДП, додека нивото на долг на земјата-членка не смее да надмине 60 отсто од економското производство.

Постапките за дефицит се во тек и против Финска, Франција, Италија, Белгија, Унгарија, Малта, Полска, Романија, Австрија и Словачка