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Неделник

Во тек исплатата на правата од социјална и детска заштита

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09.07.2026

Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека денеска почна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита за јуни 2026 година.

Kорисниците на парични права коишто поседуваат дебитна картичка ќе може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство. Исто така, и корисниците кои не користат картички од денеска ќе може да ги подигнат своите средства во сите отворени филијали и експозитури на банките, соопшти МСПДМ.

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