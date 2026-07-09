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09.07.2026
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Неделник

Билиќ ја презема клупата на Хрватска?

Фудбал

09.07.2026

 По заминувањето на Златко Далиќ од селекторската позиција на Хрватска, раководството на ХНС треба да најде наследник. Како најсериозни конкуренти се: Славен Билиќ и Ивица Олиќ.

Билиќ би требало да го наследи Далиќ и неговиот ангажман да биде до крајот на Европското првенство 2028 година. Тој во моментов е без ангажман. Доколку тој го наследи Далиќ, тоа ќе биде враќање на позицијата селектор каде беше од 2006 до 2012 година.

Во исто време фаворит за оваа позиција за ХНС е Ивица Олиќ еден од асистентите на Далиќ и селектор на У21 репрезентацијата на Хрватска. Ако Олиќ стане селектор, неговата позиција со селекцијата У21 би требало да ја преземе Ведран Чорлука.

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