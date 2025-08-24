Ивановски: Пругата Скопје-Кичево ќе се електрифицира со што ќе се намали загадувањето

ВМРО ДПМНЕ

На денешниот Саем-Отчет по повод „4 години работа за тебе“ се обрати директорот на Железници инфраструктура, Синиша Ивановски. Ивановски објасни дека пругата Скопје-Кичево ќе биде реконструирана со фокус на животната средина и на екологијата така што ќе биде целосно електрифицирана со што загадувањето ќе биде значајно намален, стои во соопштението на ВМРО-ДПМНЕ.

Во овој момент постоечка железница постои кон Скопје преку Тетово-Гостивар до Кичево меѓутоа години наназад не е во функција, оваа делница ќе биде целосно реконструирана и притоа мислејќи на животна средина, на екологијата ќе биде целосно електрифицирана со тоа што загадувањето ќе го намалиме премногу“, рече Ивановски.

Ивановски потенцираше дека за година дена до две ќе има зрел проект со цел државата да може да тендерира и да отпочне целосна реконструкција од Скопје завршувајќи до Кичево со што рокот за завршување би бил во периодот од 2031-2032 година.