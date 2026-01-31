Украина или Словачка противник на македонските ракометари во баражот за СП 2027

Фото: Принтскрин

Македонските ракометари во борба за пласман на Светското првенство односно во баражот 3 ќе играат со победникот од дуелот Украина – Словачка. Ова е епилогот од денешното извлекување на двојките за баражот од третата фаза.

Противникот ќе биде познат во март годинава кога ќе се играат бараж дуелите меѓу Украина и Словачка.

Другите двојки за пласман на СП 2027 се:

Победник Босна и Херцеговина / Косово – Фарски острови

Чешка – Франција

Швајцарија – Италија

Победник Финска/Црна Гора – Словенија

Победник Србија / Литванија – Унгарија

Шпанија – Победник Грузија / Израел

Победник Грција / Белгија – Холандија

Норвешка – Победник Турција/ Романија

Австрија – Победник Полска / Летонија

Термини за одигрување на натпреварите се 13-14.мај (прв натпревар) и 16-17.мај (реванш).