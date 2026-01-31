Украина или Словачка противник на македонските ракометари во баражот за СП 2027

Македонските ракометари во борба за пласман на Светското првенство односно во баражот 3 ќе играат со победникот од дуелот Украина – Словачка. Ова е епилогот од денешното извлекување на двојките за баражот од третата фаза.
Противникот ќе биде познат во март годинава кога ќе се играат бараж дуелите меѓу Украина и Словачка.
Другите двојки за пласман на СП 2027 се:
Победник Босна и Херцеговина / Косово – Фарски острови
Чешка – Франција
Швајцарија – Италија
Победник Финска/Црна Гора – Словенија
Победник Србија / Литванија – Унгарија
Шпанија – Победник Грузија / Израел
Победник Грција / Белгија – Холандија
Норвешка – Победник Турција/ Романија
Австрија – Победник Полска / Летонија
Термини за одигрување на натпреварите се 13-14.мај (прв натпревар) и 16-17.мај (реванш).