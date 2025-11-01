Минимален пораз на ракометарите во вториот дуел со Јапонија

Македонската машка ракометна репрезентација претрпе пораз од 31-32 на вториот дуел од двомечот со Јапонија што беше одигран попладнево во салата во Куманово.

Серафимов беше прв стрелец во нашиот табор со седум гола, преку Костески и Кузмановски со по четири погодоци, додека Томовски имаше 14 одбрани на овој натпревар.

фото: Република

За разлика од првиот натпревар меѓу овие две селекции кој беше од затворен карактер, денешниот меч беше отворен за публика, кумановци можеа на дело да ги видат нашите најдобри ракометари.

Натпреварот изобилуваше со пресврти, водевме во поголем дел од мечот, но на крајот кога се решаваше победникот Јапонија беше подобра.