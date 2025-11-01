Нискиот крвен притисок може сериозно да го загрози вашето здравје

Фрипик

Се смета дека притисокот е низок кога горниот е 90, а долниот е 60 mm/Hg. На луѓето кои отсекогаш го имале овој проблем обично им се советува да пијат повеќе течности и да јадат малку посолена храна

Уморни и исцрпени? Ви недостасува енергија и сте поспани? Дали чувствувате вртоглавица кога нагло ќе станете? Дали сте слаби и имате заматен вид? Дали повремено се онесвестувате? Дишете тешко и се движите тешко? Ако одговоривте со да на овие прашања, веројатно страдате од низок крвен притисок или хипотензија, што ги погодува жените повеќе отколку мажите.

Симптомите на низок притисок најчесто се предизвикани од намален проток на крв, што значи дека ткивата и органите не добиваат доволно кислород. Решението, според тоа, лежи во подобрување на циркулацијата. Иако е можно ова да се направи со лекови, најдобро е прво да се обидете да го решите проблемот природно.

Различни причини



Познато е дека симптомите на здравствен проблем исчезнуваат со отстранување на причината. Сепак, при низок притисок не е толку едноставно. Се верува дека генетиката игра најголема улога, а многу често причината може да биде неухранетост, дехидрација, депресија, бактериски инфекции, срцеви заболувања, обилно крварење, како и зависност од алкохол и никотин.

Течноста е најважна



Оние кои страдаат од низок крвен притисок честопати не пијат доволно течности, што е фатална грешка. Значи, првото и основно нешто што треба да го направите е да пиете најмалку два литра вода дневно, а пожелни се и чаеви од коприва, рузмарин и глог. Иако консумирањето кафе се препорачува и за проблеми со низок крвен притисок, не треба да се претерува. Една шолја наутро и една навечер се сосема доволни.

Мали, но чести оброци



Луѓето со низок крвен притисок не треба да држат диета бидејќи нивната состојба може да се влоши. Неправилниот внес на храна го забавува протокот на крв, па се чувствуваат уште поуморни и немаат енергија за нормално функционирање.

Прејадувањето исто така не е добро бидејќи по таков оброк крвниот притисок паѓа. Најдобро решение се неколку мали оброци во текот на денот.

За разлика од луѓето со висок крвен притисок, луѓето со низок крвен притисок не треба да ја избегнуваат солта бидејќи го зголемува крвниот притисок.

Вежбањето е задолжително



Нискиот крвен притисок многу често предизвикува чувство на замор, поспаност и недостаток на енергија, а во таква состојба е тешко да се вежба. Сепак, тоа е неопходно ако сакате да го балансирате притисокот. Препорачани вежби се брзо одење, лесно трчање, пливање…

Симптоми:

вртоглавица

малаксаност

несвестица

замор

поспаност

аритмија

Ова помага



Супа од коцка – прелијте ја коцката за супа со 2-4 дл врела вода. Мешајте додека коцката целосно не се растопи, а потоа испијте ја течноста полека, во кратки голтки.

Домати – Испијте чаша домашен сок од домати кој е добро зачинет.

Чај од рузмарин – Подготовка: прелијте една лажичка рузмарин со 2,5 дл врела вода. Покријте и оставете да отстои 15 минути, а потоа процедете. Пијте три пати на ден.

Солен раствор – Растворете една лажичка сол во децилитар вода и испијте ја. Потоа, испијте што е можно повеќе течност, по можност вода.

Сок од цвекло – Пијте чаша суров сок од цвекло двапати на ден.