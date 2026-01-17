Лазаров: Португалците се дојдени тука да се борат за медал

Натпреварот со Данска е веќе минато, а македонските ракометари се подготвуваат за новиот предизвик – Португалија. На утринскиот брифинг со новинарите селекторот Кирил Лазаров напомена:

– Нашиот следен ривал Португалија, тоа е одлична репрезентација и тука се дојдени да се борат за медал. Но, тие не се на нивото на Данска. За нас најважно е да се обидеме да одиграме подобро од дуелот со Данска. Сите ние сакаме изненадување. Португалија е фаворит, а ние ќе се обидеме да им го „пореметиме“ планот. Тие сметаат дека можат да стигнат и до медал. Цела ноќ се занимавам со нив.

Дуелот од второто коло македонските ракометари го играат утре (недела) со почеток во 18 часот во Хернинг.