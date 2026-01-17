 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Лазаров: Португалците се дојдени тука да се борат за медал

Ракомет

17.01.2026

 Натпреварот со Данска е веќе минато, а македонските ракометари се подготвуваат за новиот предизвик – Португалија. На утринскиот брифинг со новинарите селекторот Кирил Лазаров напомена:

–  Нашиот следен ривал Португалија, тоа е одлична репрезентација и тука се дојдени да се борат за медал. Но, тие не се на нивото на Данска. За нас најважно е да се обидеме да одиграме подобро од дуелот со Данска. Сите ние сакаме изненадување. Португалија е фаворит, а ние ќе се обидеме да им го „пореметиме“ планот. Тие сметаат дека можат да стигнат и до медал. Цела ноќ се занимавам со нив.

Дуелот од второто коло македонските ракометари го играат утре (недела) со почеток во 18 часот во Хернинг.

Поврзани вести

Ракомет  | 09.01.2026
Лазаров задоволен од победата, не и од играта на своите избраници
Ракомет  | 02.12.2025
Лазаров повика 35 ракометари за подготовките за ЕП 2026
Ракомет  | 30.10.2025
Толку ракометни ѕвезди на едно место одамна немало
﻿