 Skip to main content
13.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 13 јануари 2026
Неделник

ЕХФ ЕУРО: Дербито меѓу Шведска и Холандија за македонските судии

Ракомет

13.01.2026

До почетокот на Европското првенство остануваат уште два дена, а веќе се одредени судиите за дуелите од првото коло. Македонските судии со знакот на ЕХФ од Битола Димитар Митревски и Благојче Тодоровски ќе ги судат дуелите во групната фаза во Малме.

Тие во првата рунда ќе го судат дербито меѓу ко-домаќинот Шведска и Холандија што се игра на 17.јануари во 20:30 часот во Малме.

Во оваа група настапуваат уште репрезентациите на светскиот вицепрвак Хрватска и Грузија.

Митревски и Тодоровски за првпат ќе судат на Европско првенство во сениорска конкуренција, додека од листата на судии ЕХФ ги повлече Ѓорѓи Начевски и Славе Николов.

Поврзани вести

Ракомет  | 05.12.2025
ИХФ призна дека српската репрезентација е оштетена , резултатот останува
Ракомет  | 26.11.2025
Почнува Европското ракометно првенство за жени, Скадинавките главни фаворити
Фудбал  | 13.11.2025
Англија го доби домаќинството на ЕП 2028, дали конечно ќе го освои?
﻿