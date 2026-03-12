 Skip to main content
12.03.2026
Четврток, 12 март 2026
Шок во Индијан Велс – Ноле елиминиран

Останати спортови

12.03.2026

  Британскиот тенисер Џек Дрејпер ноќеска го победи Србинот Новак Ѓоковиќ во четвртото коло на турнирот во Индијан Велс – 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Дваесет и четиригодишниот Британец сервираше 13 аса, направи 5 двојни грешки и реализираше 3 од 7 брејк топки. 

Триесет и осумгодишниот Ѓоковиќ имаше 4 аса, 2 двојни грешки и реализираше 3 од 6 брејк топки.

Во четвртфиналето, Дрејпер ќе се соочи со Русинот Даниил Медведев, кој го победи Американецот Алекс Микелсен во претходното коло.

Наградниот фонд на турнирот во САД изнесува 9,4 милиони долари. 

