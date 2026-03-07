Расел победи на првите квалификации во сезоната 2026 во Формула 1

Facebook / George Russell﻿

Возачот на Мерцедес, Џорџ Расел, ја освои пол-позицијата на првата етапа од сезоната 2026 во Формула 1.

Најдобриот круг на 28-годишниот Британец на квалификациите утрово во Мелбурн беше 1 минута 18,518 секунди.

Тимскиот колега на Расел, Андреа Кими Антонели, заврши втор (+0,293 секунди), додека возачот на Ред Бул, Исак Ајар, заврши трет (+0,785 секунди).

Меѓу првите шест беа и: Шарл Леклер (Ферари +0,809), Оскар Пјастри (Мекларен +0,862) и Ландо Норис (Мекларен +0,957).

Четирикратниот светски шампион Макс Верстапен од Ред Бул излета од патеката за време на првиот сегмент и ќе ја започне трката од 20-та позиција.

Главната трка на австралиското Гран при ќе се одржи утре, 8 март, со почеток во 5 часот по македонско време.