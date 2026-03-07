Погледнете го првиот гол на Елмас за Наполи сезонава

Македонскиот фудбалски репрезентативец Елиф Елмас се запиша во листата на стрелците синоќа на натпреварот против Торино во Неапол во 28. коло од Серија А.

За Елмас ова е прв гол во дресот на Наполи во сезоната 2025/26.

Наполи поведе во првото полувреме со голот на Алисон Сантос, Елмас зголеми во вториот дел, а Торино пред крајот успеа да намали на 2:1 преку Касадел.

Наполи има собрано 56 бода и се наоѓа на 3. место во поредокот. Пред него се Милан со 57 и Интер со 67 бода. Тимовите од Милано имаат и натпревар помалку.