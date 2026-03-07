 Skip to main content
Погледнете го првиот гол на Елмас за Наполи сезонава

Македонскиот фудбалски репрезентативец Елиф Елмас се запиша во листата на стрелците синоќа на натпреварот против Торино во Неапол во 28. коло од Серија А.

За Елмас ова е прв гол во дресот на Наполи во сезоната 2025/26.

Наполи поведе во првото полувреме со голот на Алисон Сантос, Елмас зголеми во вториот дел, а Торино пред крајот успеа да намали на 2:1 преку Касадел.

Наполи има собрано 56 бода и се наоѓа на 3. место во поредокот. Пред него се Милан со 57 и Интер со 67 бода. Тимовите од Милано имаат и натпревар помалку.

