Ѓоковиќ го пропушти Мастерсот во Торонто, причината е повреда

Голем број откази на тенисери и тенисерки беа присутни на Мастерс турнрите во Торонто и Синсинати. Тоа се двата турнира кои се најава за Грен слем турнирот во Њујорк.

Директорот на Мастерсот во Торонто Карл Хејл, истакна дека Новак Ѓоковиќ и Скот Дрејпер не играа поради повреди и тоа не е ништо важно. Но, не играа ниту Карлос Алкараз, Јаник Синер, Арина Сабаленка,… Отсуството на најдобрите сепак не е ситуација која е за поздравување. Тие треба да ја гледаат „целата слика“, потенцираше Хејл.

Што се однесува за Ѓоковиќ и претходно кога ги пропуштал Мастерсите, не успевал да освои титула на УС Опен.