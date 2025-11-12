Гледајте ја бесплатно женската кошаркарска репрезентација

Влезот за воведниот натпревар на македонската женска кошаркарска репрезентација против Данска во рамки на квалификациите за пласман на Европското првенство ќе биде бесплатен.

Дуелот е закажан за денеска со почеток во 17 часот во СРЦ „Кале“ во Скопје.

„Ги повикуваме сите искрени љубители на кошарката, и фанови на нашата најдобра женска репрезентација да дојдат во „Кале“, и да им дадат поддршка на девојките во овој натпревар, за кој влезот ќе биде слободен“, соопшти македонската кошаркарска Федерација (КФСМ).

Македонските кошаркарки се дел од квалификациската група Ф во која се и репрезентациите на Грција и Хрватска.