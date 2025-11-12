 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник

Гледајте ја бесплатно женската кошаркарска репрезентација

Кошарка

12.11.2025

Влезот за воведниот натпревар на македонската женска кошаркарска репрезентација против Данска во рамки на квалификациите за пласман на Европското првенство ќе биде бесплатен.

Дуелот е закажан за денеска со почеток во 17 часот во СРЦ „Кале“ во Скопје.

„Ги повикуваме сите искрени љубители на кошарката, и фанови на нашата најдобра женска репрезентација да дојдат во „Кале“, и да им дадат поддршка на девојките во овој натпревар, за кој влезот ќе биде слободен“, соопшти македонската кошаркарска Федерација (КФСМ).

Македонските кошаркарки се дел од квалификациската група Ф во која се и репрезентациите на Грција и Хрватска.

Поврзани вести

Кошарка  | 21.08.2025
Македонската кошаркарска репрезентација конечно победи
Кошарка  | 20.08.2025
Македонија ѝ одржа лекција на Унгарија на крајот на претквалификациите за СП
Кошарка  | 03.08.2025
Македонските кошаркарски јуниори трети одзади на ЕП
﻿