Пораз на Ал Наср без Роналдо

Главниот тренер на Ал-Наср, Жорге Жесус, и неговите фудбалери не ги исполнија задолжителните медиумски формалности пред и по нивниот вчерашен пораз од 1:0 над Ал-Ријад во 20. коло од Премиер лигата на Саудиска Арабија. Тие беа спречени да го сторат тоа од страна на раководството на клубот, пишува „А Бола“.

Португалскиот тренер не се појави ниту на традиционалното кратко интервју пред натпреварот, ниту на прес-конференцијата по натпреварот. Жесус се извини за недостатокот на коментар по натпреварот.

За одбивањето да ја одржи задолжителната прес-конференција, тренерот се соочува со казна од над 6.700 евра според правилата на Саудиската професионална лига.

Ова се случи во услови на тековен конфликт во клубот. Претходно беше објавено дека напаѓачот на тимот, Кристијано Роналдо, одби да игра на натпреварот против Ал-Ријад, демонстративно изразувајќи го своето незадоволство од политиките на клубот, кој го управува Фондот за јавни инвестиции (PIF). Играчот верува дека Ал-Наср недоволно инвестира во развојот на својот тим и е во значителна неповолна положба во споредба со другите клубови под контрола на фондот