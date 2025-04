Навивачите на ПСЖ и Астон Вила со тепачка се загреваа пред вечерашниот меч

Првиот натпревар од четвртфиналето на Лигата на шампионите меѓу Пари Сен Жермен и Астон Вила е закажан за в среда на 9 април од 21 часот, а пред овој натпревар улиците на Париз се претворија во воена зона поради навивачите на споменатите два клуба.

Навивачите на Астон Вила беа нападнати пред кафуле од страна на ултрасите на Пари Сен Жермен, по што следеше општа тепачка.

Погледнете кој го извлече подебелиог крај.

Aston Villa fans being attacked by PSG fans in Paris tonight. pic.twitter.com/8klf7BPtjx