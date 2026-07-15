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15.07.2026
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Среда, 15 јули 2026
Неделник

Можно е финалето да не е на 19 јули

Фудбал

15.07.2026

Финалето на Светското првенство во фудбал кое треба да се игра во недела на 19.јули во Њујорк со почеток во 21 часот, можно е да биде одложено. Натпреварот ќе се игра на стадионот на во Њу Џерси кој има капацитет од 82.500 седишта.

Неколку дена во пресрет на големиот спектакл организаторите имаат причина за загриженост поради најавата за неповолни временски услови. Се очекува температура од околу 28 степени и можност за грмотевици. Стадионот е отворен (нема кровна конструкција).

Првиот финалист е репрезентацијата на Шпанија, а второто полуфинале се игра вечерва меѓу Англија и Аргентина. 

Евентуалното одложување ќе биде голем и организациски и финансиски удар за ФИФА.

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