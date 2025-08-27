 Skip to main content
27.08.2025
Среда, 27 август 2025
Леверкузен го доведе Лукас Васкез за да си ја врати титулата во Бундес лигата

27.08.2025

Шпанскиот фудбалер Лукас Васкез (34) е новото засилување на Баер Леверкузен, попладнево германскиот прволигаш.

Искусниот 34-годишен Васкез потпиша двегодишен договор со германскиот вицешампион.

Шпанецот пристигна во Леверкузен без обесштетување откако последните 10 години го носеше дресот на Реал Мадрид.

Васкез со Реал освои 20 трофеи, вклучувајќи пет титули во Лигата на шампиони и четири во шпанското првенство.

„Со нетрпение очекувам да ја продолжам кариерата во Баер. Слушнав многу за клубот од Чаби Алонсо и долгогодишниот соиграч Дани Карвахал“, рече Васкез

