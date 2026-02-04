Флик: Кога првпат го посетив „Камп ноу“, си реков дека еден ден ќе бидам на оваа клупа

Тренерот на Барселона, Ханси Флик, ја сподели својата длабока емотивна врска со каталонскиот клуб и ги пофали условите за работа и атмосферата таму.

– Кога првпат го посетив „Камп ноу“, си реков дека еден ден ќе бидам на оваа клупа. Многу го сакам овој клуб. За мене, тоа е најдобриот клуб во светот. Навистина го ценам животот во Барселона. Луѓето се многу љубезни кон нашиот тренерски персонал. Неверојатно е да се работи тука. Имам фантастичен претседател, фантастичен тренерски персонал. Играчите се неверојатни, изјави Флик за „Мундо Депортиво“.

Тренерот ја нагласи важноста на достигнувањата и целокупната хармонија во тимот.

– Создадовме одлична атмосфера. Освојувањето титули и постигнувањето успех се важни за мене. Поминуваме низ прекрасен период, додаде тој.

Флик ја презеде Барселона во летото 2024 година, заменувајќи го Чави. Под водство на Флик, тимот ја освои Ла Лига, Купот на кралот и Суперкупот на Шпанија во сезоната 2024/25. Оваа сезона, Барселона е на чело на шпанската лига и се пласира во плејофот на Лигата на шампионите