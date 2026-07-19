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Аргентинскиот голман Мартинез со шок изјава, цело Светско брани со големи болки

Фудбал

19.07.2026

Фото: Википедиа

Аргентинскиот голман Емилијано Мартинез призна дека игра на Светското првенство 2026 со болки поради скршен прст.

Триесет и тригодишникот ја претрпе повредата на 20 мај за време на загревањето на Астон Вила пред победата од 3:0 над Фрајбург во финалето на Лигата на Европа.

– Сè уште ме боли. Знаев дека раката ќе ми биде проблем. Се обидов да избегнам операција. Се консултирав со бројни специјалисти во Англија, САД и други земји. Секако, кога по победата во финалето ќе ви кажат дека ви е потребна операција и дека ќе ја пропуштите целата групна фаза на Светското првенство, многу прашања ми доаѓаат на ум. Имав сосема поинаква подготовка од моите соиграчи од репрезентацијата. Два дена пред првиот натпревар, не се чувствував добро. Но, по натпреварот против Египет, почнав да тренирам нормално, престанав да размислувам за тоа и сега сум многу подобар, изјави Мартинез за „The Sun“.

Аргентина се пласираше во финалето на Светското првенство и ќе игра против Шпанија на 19 јули. Натпреварот ќе се одржи на стадионот „МетЛајф“ во Ист Радерфорд, Њу Џерси, САД вечер со почеток во 21 часот по македонско време.

Извор: Курир

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