Финалето Шпанија – Аргентина ги урна сите рекорди: Просечен билет чини околу 9.900 евра

Најевтините билети на платформите за препродажба чинат повеќе од 7.000 евра, додека местата покрај теренот достигнуваат неверојатни 83.000 евра.

Финалето на Светското првенство меѓу Шпанија и Аргентина стана најскапото во историјата на Мундијалите, а според одредени показатели и едно од најскапите спортски случувања досега.

Просечната цена на билет на пазарот за препродажба достигна околу 9.900 евра.

Официјалните билети за натпреварот, кој во недела ќе се одигра на „МетЛајф стадиум“ во Њу Џерси, повеќе не се достапни на интернет-страницата на ФИФА, но сè уште можат да се најдат на платформите за препродажба.

На „StubHub“, една од најпосетуваните американски платформи за билети, најевтиниот билет во петокот чинел околу 7.125 евра, додека цената на најскапите места покрај теренот достигнувала неверојатни 83.639 евра.

Според податоците на платформата „TickPick“, објавени од магазинот „Форбс“, просечната цена на билет за финалето на Светското првенство 2026 изнесува околу 9.900 евра.

Тоа е повеќе од просечната цена на билетите за најголемите спортски настани во Соединетите Американски Држави.

За споредба, просечен билет за финалето на Суперболот чинел околу 8.225 евра, додека просечната цена за натпревар од финалната серија во НБА изнесувала околу 5.513 евра.

Навивачите и функционерите ја критикуваат ФИФА

Огромните цени предизвикаа бројни критики од навивачите, но и од дел од спортските функционери.

Претседателот на Шпанската фудбалска федерација, Рафаел Лузан, ја критикуваше ценовната политика на ФИФА, оценувајќи дека ваквиот пристап е неприфатлив.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека би сакал да присуствува на финалето, но дека не би платил толкава сума за билет.

„Секако дека би сакал да одам, но искрено, не би платил толку“, изјави Трамп во интервју за „Њујорк пост“.

Динамички цени без горна граница

ФИФА за првпат примени систем на динамичко формирање на цените, сличен на оној што се користи за големите музички концерти.

Тоа значи дека цената на билетите се зголемува во зависност од побарувачката.

За разлика од Светското првенство во Катар во 2022 година, кога најскапата категорија за финалето чинеше 1.600 долари, овојпат ФИФА не постави максимална цена и не ја забрани препродажбата.

Дополнителни илјадници евра за пат и сместување

Покрај билетот, навивачите што сакаат да присуствуваат на финалето во Њу Џерси мора да сметаат и на дополнителни трошоци.

Авионски билет од Мадрид до Њујорк чини најмалку околу 1.200 евра, сместувањето во хотелите започнува од приближно 600 евра за ноќевање, а дополнителен трошок претставува и превозот до стадионот.

Со сите овие издатоци, присуството на финалето меѓу Шпанија и Аргентина за голем број навивачи станува речиси недостижно.