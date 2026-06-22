Алиреза стана легенда во Иран: Татко му ги искинал ракавиците да не брани, требало да биде овчар

Голманот на иранската фудбалска репрезентација, Алиреза Беиранванд е херој на нацијата по мечот против фаворизираната Белгија на Светското првенство.

Натпреварот одигран во Лос Анџелес заврши без голови, па двата тима по две кола имаат по два бода и со тоа шанса да се пласираат во нокаут фазата. Беиранванд имаше неколку спектакуларни интервенции за време на натпреварот, а акробатската бравура во 59-тата минута, кога спречи сигурен гол, е особено запаметена. Ова беше сигурно одбраната од претходниот дел од турнирот. Роден во семејство на овчари на 21 септември 1992 година во селото Сараб-е Џас, во оддалечената иранска покраина Лорестан, во курдско номадско семејство.

Неговиот живот бил со стадото овци на неговиот татко. Како најстаро дете, тој работел како овчар од рана возраст за да помогне во издршката на семејството. Во ретките слободни моменти, играл фудбал со своите пријатели и локална игра наречена „Дал Паран“, која се состои од фрлање камења колку што е можно подалеку. Многумина веруваат дека токму во таа древна игра ја развил својата натчовечка сила во рацете, што подоцна ќе му донесе светска слава.

Со караници со неговиот татко и бегство од дома Алиреза почнал да тренира фудбал во локален клуб, како напаѓач. Сепак, играта на судбината го преместила помеѓу стативите по повредата на голманот во тоа време. Главен противник му бил неговиот татко. Во напад на бес, ја искинал целата спортска опрема и ракавици. Соочен со ултиматум, тој донел тешка одлука – позајмил пари од роднина и избегал од дома. Се качил во автобус и отишол во Техеран.

Без пари, сместување, работа и познанства, младиот човек не можеше да се надева на ништо добро. Често спиел на улица, а дел од тоа го поминуваше пред вратата на локалниот клуб каде што се надеваше дека ќе добие шанса. Честопати, минувачите му фрлаа пари мислејќи дека е просјак. За да преживее, работел многу тешки работи. Првата од нив беше во фабрика за облека, потоа во перална за автомобили, каде што, поради неговата висина од 194 см, беше задолжен за перење големи теренци. Потоа работеше во пицерија во замена за храна и сместување, а работеше и како чистач на улици. И, како што се случи, среќата му се насмевна. Го забележа тренерот на клубот Нафт Техеран на натпревар во помладите категории.

По неговото деби за клубот во 2011 година, тој стана прв голман, водејќи го тимот до третото место во иранското првенство и пласман во Азиската Лига на шампиони. Светот првпат слушна за него кога ја фрли топката со рака на 70 метри во еден натпревар. Во 2016 година, тој го засили иранскиот гигант Персеполис и со него освои шест титули во лигата. Тој брани за репрезентацијата од 2015 година. Го одбрани пеналот на Роналдо Врвот на славата во претходниот дел од неговата кариера го доживеа во 2018 година на Светското првенство во Русија. Иран се сретна со Португалија, а Беиранванд успеа да одбрани пенал од Кристијано Роналдо.

Таа одбрана стана симбол на иранскиот отпор. Сопственик на два Гинисова рекорда Беиранванд е сопственик на два Гинисова рекорда. Неговата способност да игра со рака на неверојатни растојанија му ја донесе таа слава. Тој беше запишан во Гинисовата книга за прв пат на 11 октомври 2016 година, кога ја фрли топката неверојатни 61,26 метри во натпревар против Јужна Кореја. Три години подоцна, на 17 април 2019 година, како член на Персеполис, тој го забележа најдолгиот удар од своите раце – 78.014 метри.